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Силовые структуры
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10:02, 22 июля 2026 (обновлено: 10:14, 22 июля 2026)Силовые структуры

В метро Петербурга задержали готовившего теракт против сотрудника ОПК украинского агента

Готовившего теракт против сотрудника ОПК украинского агента задержали в метро
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В метро Санкт-Петербурга задержали 21-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами для совершения теракта против сотрудника оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, украинский агент был задержан на входе в метро с самодельным взрывным устройством, которое было закамуфлировано под GPS-трекер. Согласно замыслу кураторов, мужчина должен был заложить устройство под днище автомобиля сотрудника ОПК.

Ранее сообщалось, что задержанный по собственной инициативе вышел на связь со спецслужбами противника, чтобы заработать.

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