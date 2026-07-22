В метро Петербурга задержали готовившего теракт против сотрудника ОПК украинского агента

Готовившего теракт против сотрудника ОПК украинского агента задержали в метро

В метро Санкт-Петербурга задержали 21-летнего россиянина, завербованного украинскими спецслужбами для совершения теракта против сотрудника оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным следствия, украинский агент был задержан на входе в метро с самодельным взрывным устройством, которое было закамуфлировано под GPS-трекер. Согласно замыслу кураторов, мужчина должен был заложить устройство под днище автомобиля сотрудника ОПК.

Ранее сообщалось, что задержанный по собственной инициативе вышел на связь со спецслужбами противника, чтобы заработать.

