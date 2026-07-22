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11:40, 22 июля 2026Интернет и СМИ

87-летний бывший телеведущий высказался о здоровье словами «удивлен, что жив»

87-летний бывший телеведущий Дэвид Димблби заявил, что продолжает работать
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Terry Harris / Globallookpress.com

87-летний британский журналист и бывший ведущий политического ток-шоу «Час вопросов» (Question Time) на канале BBC One Дэвид Димблби высказался о проблемах со здоровьем. Его слова приводит издание Radio Times.

«Мой возраст меня поражает. Я удивлен, что жив, здоров и могу продолжать работать. Мне помогают таблетки. Было бы очень тяжело, если бы проблемы со здоровьем помешали мне работать», — признался Димблби.

Журналист отметил, что сейчас готовит документальный проект для подкаста об истории на радиостанции Radio 4. При этом, как уточнил Димблби, он не находится на работе с утра до ночи. «Я люблю свою семью, своих детей. Мы сегодня пойдем на пляж. Мне нравится кататься на лодке и путешествовать. (...) Я люблю музыку, ходить на концерты, слушать оперу», — заявил он.

Ранее британский ведущий и журналист Клайв Майри, почти 40 лет проработавший на телевидении, рассказал, что отказался от просмотра ТВ. Он обвинил телевизоры в высасывании энергии.

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