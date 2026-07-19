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13:31, 19 июля 2026Интернет и СМИ

Проработавший почти 40 лет на ТВ ведущий обвинил телевизоры в высасывании энергии

Британский телеведущий Клайв Майри заявил, что у него нет дома телевизора
Маргарита Щигарева

Фото: President Of Ukraine / Wikimedia

Британский ведущий и журналист Клайв Майри, почти 40 лет проработавший на телевидении, рассказал, что отказался от просмотра ТВ, и обвинил телевизоры в высасывании энергии. Об этом пишет Independent.

По словам Майри, работающего в новостной программе на канале «Би-би-си», у него дома нет телевизора. «Они (телевизоры — Прим. "Ленты.ру") высасывают энергию из помещения», — объяснил ведущий.

Он также рассказал, что не смотрит новости по ТВ, предпочитая им новостные радиопередачи. Кроме того, ведущий отметил, что нередко смотрит с женой сериал по ноутбуку.

Отмечается, что Майри — не единственный ведущий «Би-би-си», у которого нет дома телевизора. О нежелании смотреть ТВ также заявляли его коллеги Клаудиа Уинклман и Палома Фейт.

Ранее сообщалось, что на репортера американского канала KTLA Рэйчел Менитофф во время съемок сюжета залез большой таракан. Насекомое ползало по шее и груди Менитофф, однако репортер никак на него не отреагировала.

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