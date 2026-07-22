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20:03, 22 июля 2026 (обновлено: 20:11, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Популярный российский комик приехал в столицу Китая и назвал ее кошмаром

Комик Дмитрий Позов назвал кошмаром отдых в Пекине из-за многочисленных неурядиц
Маргарита Щигарева

Фото: Magnific / Designed by Magnific

Популярный российский комик Дмитрий Позов приехал в Пекин на отдых и назвал этот город кошмаром из-за многочисленных неурядиц, с которыми он столкнулся. Впечатлениями от поездки в столицу Китая юморист поделился в Telegram-канале.

Позов рассказал, что у него возникли серьезные сложности с трансфером, а также пожаловался на отель, в котором остановился: «Бассейн, который был очень важен детям — это небольшая лужа на крыше. Английский не понимает вообще никто, и мы бегаем с онлайн-переводчиками».

По словам юмориста, в отеле плохо работает Wi-Fi, а вызвать такси сложно из-за сбоев в работе eSIM. Кроме того, у Позова возникли проблемы с экскурсией, поскольку за ним и детьми в отель не приехали. «Я уже приготовился к тому, что эта неделя будет кошмаром для меня, как ивент-менеджера нашего отпуска», — посетовал комик.

Ранее Позов раскрыл один из поводов для переживаний после развода. Комик признался, что испытывает тревогу из-за того, что не живет вместе с детьми.

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