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20:11, 17 июля 2026Интернет и СМИ

Популярный российский комик раскрыл одну из главных тревог после развода

Комик Дмитрий Позов заявил, что переживает из-за раздельной жизни с детьми после развода
Маргарита Щигарева

Кадр: страница «Лиза Варвара Аранова» во «ВКонтакте»

Популярный российский комик Дмитрий Позов, расставшийся с женой после 15 лет отношений, раскрыл одну из главных причин для тревоги после развода. В проекте «Страхи», выпуск которого опубликован в «VK Видео», он признался, что беспокоится из-за того, что живет отдельно от детей.

«Я, конечно, переживаю за то, что я живу не с ними. Как они это переживают, насколько они это поймут, смогут ли они это принять, смогут ли они со временем меня понять и относиться все равно как к хорошему отцу?» — сказал юморист. Он добавил, что постоянно тревожится по этому поводу.

Ранее Позов описал свою жизнь после развода. Комик рассказал, что его жизнь кардинально изменилась в бытовом плане.

О том, что Позовы расстались, супруга юмориста сообщила в июне 2025 года. Она утвердительно ответила на вопрос подписчицы о том, развелись ли они. Также Позова заявила, что супруг преподал ей «жестокий урок», но подробностей не раскрывала. Позднее она уточнила, что не хотела разводиться.

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