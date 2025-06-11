Лечившегося в психиатрической больнице российского комика заподозрили в разводе

Жена комика Дмитрия Позова Екатерина Позова намекнула, что они развелись

Поклонники популярного российского комика Дмитрия Позова, который ранее проходил лечение в психиатрической больнице из-за депрессии, заподозрили, что он развелся. Об этом сообщает Telegram-канал OKB News.

Уточняется, что на расставание намекнула жена комика Екатерина Позова: она поздравила его с днем рождения в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и пожелала юмористу найти свою новую опору. «Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него», — также написала Позова.

Кроме того, в соцсетях опубликовали скриншот, на котором супруга комика в переписке с подписчицей утвердительно ответила на вопрос о том, развелись ли они.

Позов в конце мая сообщил, что находится в психиатрической больнице. Юморист попал в клинику из-за депрессии, которая началась у него из-за ухода отца из жизни и проблем в семье: он уточнил, что ранее уехал из дома и стал жить один в съемной квартире. Через неделю Позов сообщил, что его выписали из больницы, и заверил, что чувствует себя намного лучше.