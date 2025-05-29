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16:39, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Популярного российского комика выписали из психиатрической больницы

Комик Дмитрий Позов рассказал, что его выписали из психиатрической больницы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал Pozov Live

Звезда проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, попавший в психиатрическую больницу из-за депрессии, сообщил, что его выписали. Об этом комик рассказал в своем Telegram-канале.

Юморист уточнил, что пробыл в медицинском учреждении две недели и прошел необходимые процедуры. Он отметил, что чувствует себя гораздо лучше, несмотря на предстоящий длительный процесс восстановления.

«Впереди еще очень долгое лечение, таблетки, консультации, работа над собой. Но я постараюсь пройти это до конца», — написал шоумен.

Также комик поблагодарил бывшую супругу Екатерину за то, что она не бросила его в сложившейся ситуации и передала в руки специалистов.

Ранее сообщалось, что у Позова началась депрессия из-за ухода отца из жизни и проблем в семье. Тогда юморист уехал из дома и начал жить один в съемной квартире.

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