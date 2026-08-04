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10:26, 4 августа 2026 (обновлено: 10:29, 4 августа 2026)Спорт

Россиянин поставил на матч РПЛ и выиграл 14 миллионов рублей

Россиянин поставил на матч РПЛ с участием «Ростова» и выиграл 14 миллионов рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 6 миллионов рублей на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Родиной» и «Ростовом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу ростовчан. На это событие давали коэффициент 2,35.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Ставка клиента БК сыграла, его общий выигрыш составил 14,1 миллиона рублей.

Ранее клиент БК выиграл 842 тысячи рублей, поставив на победу московского «Спартака» над грозненским «Ахматом». Ставка была сделана во втором тайме при счете 1:1.

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