Популярная российская блогерша вышла замуж

Блогерша Мятная Лилу вышла замуж

Популярная российская блогерша Мятная Лилу (настоящее имя — Мария Урюпина) вышла замуж. Об этом она сообщила в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша опубликовала видео, в котором она в свадебном платье едет в автомобиле с возлюбленным Иваном. В ролике они показали обручальные кольца на пальцах. Лилу также пообещала в ближайшее время поделиться фото и видео с торжества.

О помолвке блогерши с бойфрендом стало известно в феврале. В мае она заявила, что ждет ребенка.

Мятная Лилу выкладывает в соцсетях пародии на блогеров, звезд шоу-бизнеса и общественных деятелей. На ее аккаунт в TikTok подписано 916 тысяч пользователей.

Ранее стало известно, что другая популярная блогерша Ида Галич вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Олег Ледвич. Свадьба прошла в Северной Осетии.