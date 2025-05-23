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13:07, 23 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик попал в психиатрическую больницу

Комик Позов заявил, что лежит в больнице из-за алкоголя и депрессии
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Популярный российский комик, звезда проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов попал в психиатрическую больницу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Лежу в психушке. Есть модное слово рехаб. Но как черта ни называй...» — написал комик. Он объяснил, что попал в клинику из-за депрессии и проблем с алкоголем.

Позов рассказал, что начал много и часто употреблять спиртное из-за того, что в январе не стало его отца, а также из-за разлада с женой. Юморист уточнил, что уехал из дома и стал жить один в съемной квартире. «Мне осточертело делать вид, что у меня все в порядке в семье, отвечать на вопросы как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу», — написал комик.

Он также призвал поклонников не обсуждать их с супругой личную жизнь и не задавать жене вопросов об их расставании.

В сентябре 2024 года популярный российский блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, рассказал, что развелся с женой. Пара поженилась в октябре 2022 года.

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