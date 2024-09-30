Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:08, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер развелся

Блогер Эрик Давидыч сообщил, что развелся с женой
Эрик Давидыч

Эрик Давидыч. Кадр: Smile Spa Show / YouTube

Популярный российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, сообщил, что развелся с женой. Об этом она написал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер опубликовал фото свидетельства о расторжении брака со своими ФИО. «Объясню коротко. Грязь лить не буду, бог ей судья. Вопрос закрыт», — подписал он публикацию.

В конце августа супруга Китуашвили Моника написала в своем профиле в Instagram, что супруги приняли решение расстаться. Блогер не комментировал это заявление.

Пара поженилась в октябре 2022 года. Личность жены блогер не раскрывал.

Ранее Эрик Давидыч рассказал, сколько тратит на автомобильные штрафы. По его словам, ему приходится отдавать по 10-15 тысяч рублей каждый месяц. По словам Китуашвили, в 2019 году, когда он ездил на автомобилях марки BMW, его штрафы оплачивала компания.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Узбекистане прокомментировали сообщение об избиении русскоязычных школьников

      Литва передала суду в Гааге доказательства против Лукашенко

      Врач раскрыл способы полноценно отдохнуть

      В НАТО испугались победы России на Украине

      Любимое хобби излечило парализованного россиянина

      Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на фронте

      Гостью обругали в сети из-за непристойного наряда на свадьбу

      На журналиста российского телеканала напали в Битцевском лесу

      Российским пенсионерам повысят пенсии с 1 января

      Загадочную жабу нашли в салате из супермаркета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше