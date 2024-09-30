Популярный российский блогер развелся

Блогер Эрик Давидыч сообщил, что развелся с женой

Популярный российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, сообщил, что развелся с женой. Об этом она написал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер опубликовал фото свидетельства о расторжении брака со своими ФИО. «Объясню коротко. Грязь лить не буду, бог ей судья. Вопрос закрыт», — подписал он публикацию.

В конце августа супруга Китуашвили Моника написала в своем профиле в Instagram, что супруги приняли решение расстаться. Блогер не комментировал это заявление.

Пара поженилась в октябре 2022 года. Личность жены блогер не раскрывал.

Ранее Эрик Давидыч рассказал, сколько тратит на автомобильные штрафы. По его словам, ему приходится отдавать по 10-15 тысяч рублей каждый месяц. По словам Китуашвили, в 2019 году, когда он ездил на автомобилях марки BMW, его штрафы оплачивала компания.