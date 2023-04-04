Популярный российский автоблогер раскрыл сумму своих автомобильных штрафов

Блогер Давидыч рассказал, что тратит на автомобильные штрафы в месяц 10-15 тысяч рублей

Популярный российский автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, рассказал, сколько штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) получает в месяц. Сумму трат на их оплату он раскрыл в разговоре с рэпером и ведущим Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко) в шоу «Вопрос ребром». Выпуск доступен на YouTube.

Давидыч, владеющий девятью автомобилями, заявил, что у него нет неоплаченных штрафов. «Все [штрафы] оплачены вообще на все машины принципиально. Для меня это закон», — сказал блогер. Отвечая на вопрос о том, на какую сумму его штрафуют каждый месяц, Давидыч предположил, что платит за нарушение ПДД около 10-15 тысяч рублей.

Блогер добавил, что в 2019 году, когда он ездил только на автомобилях марки BMW, все его штрафы оплачивала компания, и их сумма была значительно больше. После того как автоконцерн отказался от этой практики, Давидыч начал сокращать количество нарушений. При этом, по мнению блогера, если бы в 2023 году он ездил по Москве так же, как ездил в 2012 году, когда в городе было меньше камер фиксации нарушений, сумма его штрафов за год составляла бы 6-8 миллионов рублей.

В то же время Баста обратил внимание, что в 2021 году блогеру выписали 674 штрафа. «Мы на самом деле очень любим этот город и максимально пытаемся как-то в казну города (...) внести денежку», — пошутил после этого Давидыч.

Ранее другой известный российский блогер Стас Васильев (также известный как «Ай, как просто!») раскрыл, что зарабатывал на техноблогинге около трех миллионов рублей в месяц. «Я просто знал: ролик, в нем интеграция за лям, тысяч 700 я с этого, получается, зарабатываю», — рассказал Васильев. Позднее блогер переключился на создание контента общественно-политической тематики.