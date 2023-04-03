Популярный российский блогер раскрыл заработок

Блогер Стас Васильев раскрыл, что зарабатывал на техноблоггинге около 3 млн рублей в месяц

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», раскрыл свой заработок в период занятия техноблоггингом. В интервью журналисту Карену Адамяну он рассказал, что обзоры на технику приносили ему около трех миллионов рублей в месяц. Запись беседы доступна на YouTube.

По словам Васильева, будучи техноблогером, он выпускал на YouTube один ролик в неделю, интеграция в нем стоила один миллион рублей. Кроме того, он зарабатывал благодаря монетизации.

«Я просто знал: ролик, в нем интеграция за лям, тысяч 700 я с этого, получается, зарабатываю. Соответственно, примерно, когда я занимался техноблоггингом, выходили те же самые, наверное, три миллиона [рублей] в месяц», — поделился блогер. Он также отметил, что впоследствии отказался от обзоров на технику и стал записывать видео общественно-политической тематики.

Ранее Васильев объявил, что будет вынужден завершить карьеру блогера. Он объяснил решение тем, что после удаления его каналов на YouTube у него возникли серьезные трудности с продвижением и заработком на других площадках.

YouTube удалил все каналы блогера в декабре. По словам Васильева, четыре его дополнительных канала были заблокированы без объяснения причин, страйков и уведомлений. Основной же канал был удален из-за жалоб пользователей. На него было подписано более 1,4 миллиона пользователей.