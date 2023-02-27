Популярный российский блогер объявил о завершении карьеры

Блогер Стас Васильев завершит карьеру после удаления его каналов на YouTube

Популярный российский видеоблогер Стас Васильев, известный под псевдонимом «Ай, как просто!», объявил, что будет вынужден завершить свою карьеру. По словам Васильева, такое решение обусловлено тем, что после удаления его каналов на YouTube у него возникли серьезные трудности с продвижением и заработком на других площадках. Подробности он раскрыл в своем Telegram-канале.

«Сегодня я прощаюсь со своей карьерой. (...) Вердикт мой однозначен — это смерть», — заявил Васильев. Блогер рассказал, что после вынужденного перехода с YouTube на другие платформы его ролики стали собирать все меньше просмотров. Он счел, что постепенно зрители начинают забывать его.

Васильев заявил и о трудностях с монетизацией видео в других соцсетях. По его словам, многие рекламодатели зачастую готовы вкладываться в продвижение только на YouTube.

По мнению Васильева, он сможет заниматься ведением блога не более года. «Заработаю денег, чтоб была подушка, и буду дальше заниматься творчеством (сейчас много пишу музыку, грустную и унылую преимущественно)», — заключил Васильев.

YouTube удалил все пять каналов блогера в декабре. По словам Васильева, четыре его дополнительных канала были заблокированы без объяснения причин, страйков и уведомлений. Основной же канал был удален из-за жалоб пользователей. «Как мне намекнули в YouTube, это из-за оправданий деятельности России», — отмечал блогер.

В январе Васильева внесли в базу сайта «Миротворец». Его обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и информационной поддержке спецоперации.