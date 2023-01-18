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17:39, 18 января 2023Интернет и СМИ

Популярного российского блогера внесли в базу «Миротворца»

Российского блогера Стаса Васильева внесли в базу «Миротворца» за антиукраинскую позицию

Кадр: «Стас Ай как просто» / YouTube

Популярного российского блогера Стаса Васильева, также известного под псевдонимом «Ай, Как Просто», внесли в базу сайта «Миротворец» за поездку в Донбасс и антиукраинскую позицию. Об этом сообщается на сайте ресурса.

В личной карточке Васильева говорится, что он обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также пропаганде российского «фашизма и нацизма». Помимо этого на сайте указано, что блогер оказывает информационную поддержку спецоперации на Украине.

Ранее в базу «Миротворца» попал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, незадолго до этого покинувший свой пост. До этого депутаты Верховной Рады начали собирать подписи за его отставку после заявления политика о том, что причиной разрушения многоэтажки в Днепре стала работа украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

В октября в базу «Миротворца» внесли президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Авторы украинского проекта обвинили главу республики в «публичном отрицании российской агрессии против Украины», а также «отрицании нападения России на Украину и захвата ее территорий».

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Олег Давыдов
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