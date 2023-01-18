Арестовича внесли в базу «Миротворца»

Экс-советника офиса президента Украины Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец»

Экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В личной карточке Арестовича сказано, что он «профессиональный провокатор», осуществляющий «публичные информационные диверсии».

Кроме того, бывшего советника ОП обвиняют в участии в «актах гуманитарной агрессии» против Украины, а также мероприятиях, подрывающих ее обороноспособность. Также Арестовичу вменяют дискредитацию украинских государственных органов.

Стоит отметить, что досье Арестовича появилось на «Миротворце» еще до его увольнения из офиса президента.

17 января Арестович сообщил, что уходит с поста советника офиса президента Украины. До этого депутаты Верховной Рады начали собирать подписи за его отставку. Причиной тому стало заявление политика о том, что причиной разрушения многоэтажки в Днепре стала работа украинской системы ПВО.