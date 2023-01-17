Арестович решил уйти в отставку

Советник Офиса президента Украины Арестович написал заявление об уходе в отставку

Заявление об уходе в отставку написал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, фотографию бумаги с соответствующим обращением он опубликовал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — указывается в публикации на странице Арестовича.

15 января он заявил, что трагедию с жертвами в Днепре спровоцировала работа украинских средств ПВО. «Летевшую над Днепром ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — сказал он тогда.

Затем, после возмущения среди украинских политиков, Арестович объяснил свое высказывание усталостью. Вскоре он принес публичные извинения за свои слова.