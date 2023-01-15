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01:34, 15 января 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского признали роковую ошибку ВСУ в Днепре

Арестович признался, что взрыв дома в Днепре произошел в результате действий ПВО Украины

Фото: Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал причину обрушения многоэтажного дома при взрыве в Днепре. Об этом он рассказал в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

По его словам, трагедию с жертвами спровоцировала работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Они сбили ракету, которая пролетала над городом, но в итоге снаряд упал на подъезд и сдетонировал.

Ранее сообщалось, что в Днепрe в результате взрыва частично обрушился жилой многоэтажный дом. Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

Марина Совина
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