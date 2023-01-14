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23:16, 14 января 2023Бывший СССР

В Днепре в результате взрыва частично обрушился жилой дом

В Днепрe в результате взрыва частично обрушился жилой многоэтажный дом

Фото: Reuters

В Днепрe в результате взрыва частично обрушился жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины.

14 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, в нескольких регионах были слышны взрывы.

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Марина Совина
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