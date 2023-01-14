В Днепре в результате взрыва частично обрушился жилой дом

В Днепрe в результате взрыва частично обрушился жилой многоэтажный дом

В Днепрe в результате взрыва частично обрушился жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Украинские власти сообщили, что в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, еще 64 — получили ранения.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины.

14 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, в нескольких регионах были слышны взрывы.

