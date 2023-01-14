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19:59, 14 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объектов энергетики в пяти регионах

Минэнерго Украины сообщило, что в пяти регионах страны повреждены объекты энергетики
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Reuters

Объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах Украины. Об этом завил министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В частности, были поражены объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Кроме того, нарушена работа энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Глава ведомства сообщил, что в большинстве областей введены аварийные отключения электроснабжения, и следующие дни «будут трудными».

Ранее о повреждениях энергоинфраструктуры также информировало «Укрэнерго». Представили компании рассказали, что дефицит мощности в украинской энергосистеме сохраняется, больше всего в утренние и вечерние часы.

14 января по всей Украине объявили воздушную тревогу. Кроме того, в нескольких регионах были слышны взрывы.

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Варвара Кошечкина
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