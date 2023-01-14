Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 14 января 2023Бывший СССР

На территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской областях Украины
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В нескольких областях Украины в субботу, 14 января, вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно опубликованной информации, сигнал тревоги в 12:22 по местному времени (13:22 мск) прозвучал на территории Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в этот же день тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.

Кроме того, прозвучали взрывы в Днепровском районе Киева. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленого Кирилл Тимошенко впоследствии заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия запретила въезд главам МИД и Генштаба Великобритании
В зоне СВО предложили создать дисбаты для нарушителей
Над Брянской областью сбили украинскую ракету
Кадры с затопленным домом в Подмосковье напугали пользователей сети
На территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
В США предложили продать Турции истребители F-16
Появились новые данные о состоянии перенесшей инсульт Латыниной
В Совфеде высказались об изменении законов для участия бойцов ЧВК в выборах
Хуснуллин отчитался о ходе работ на Крымском мосту
В сети напомнили о внесении Смольянинова в базу «Миротворца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.