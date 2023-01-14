На территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской областях Украины

В нескольких областях Украины в субботу, 14 января, вновь объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно опубликованной информации, сигнал тревоги в 12:22 по местному времени (13:22 мск) прозвучал на территории Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в этот же день тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.

Кроме того, прозвучали взрывы в Днепровском районе Киева. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленого Кирилл Тимошенко впоследствии заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.