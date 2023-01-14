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09:20, 14 января 2023Бывший СССР

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Министерство цифровой трансформации: в шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В шести областях Украины утром в субботу, 14 января, объявили воздушную тревогу. Как уточняет со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации РИА Новости, речь идет о Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях страны, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Отмечается, что тревогу объявили в 8:43 по московскому времени.

Ранее мэр Харькова сообщил о взрывах в городе. По его словам, были атакованы объекты инфраструктуры.

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Варвара Кошечкина
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