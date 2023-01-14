В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Министерство цифровой трансформации: в шести областях Украины объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины утром в субботу, 14 января, объявили воздушную тревогу. Как уточняет со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации РИА Новости, речь идет о Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях страны, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Отмечается, что тревогу объявили в 8:43 по московскому времени.

Ранее мэр Харькова сообщил о взрывах в городе. По его словам, были атакованы объекты инфраструктуры.