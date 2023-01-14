В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, были атакованы объекты инфраструктуры. В области объявлена воздушная тревога.

В то же время в Telegram-канале издания «СТРАНА.ua» со ссылкой на наблюдения местных жителей появилась информация о том, что в некоторых частях города отсутствует электричество, а также приостановлена работа метро.

12 января воздушную тревогу объявили в трех областях Украины, в частности в 16:55 по московскому времени в Полтавской и Днепропетровской областях. Спустя минуту она была объявлена в Харьковской области.