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09:25, 14 января 2023Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе

Фото:Sofiia Gatilova / Reuters

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, были атакованы объекты инфраструктуры. В области объявлена воздушная тревога.

В то же время в Telegram-канале издания «СТРАНА.ua» со ссылкой на наблюдения местных жителей появилась информация о том, что в некоторых частях города отсутствует электричество, а также приостановлена работа метро.

12 января воздушную тревогу объявили в трех областях Украины, в частности в 16:55 по московскому времени в Полтавской и Днепропетровской областях. Спустя минуту она была объявлена в Харьковской области.

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Мария Винар
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