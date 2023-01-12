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17:22, 12 января 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В четверг, 12 января, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Из них следует, что в 16:55 мск тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Спустя минуту она была объявлена в Харьковской области.

11 января сообщалось о взрывах в Харькове. Об этом писало украинское издание Klymenko Time. Отмечалось, что взрывы прозвучали сразу после того, как в городе отключили воздушную тревогу.

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Варвара Кошечкина
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