В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога

В четверг, 12 января, воздушную тревогу объявили в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Из них следует, что в 16:55 мск тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях. Спустя минуту она была объявлена в Харьковской области.

11 января сообщалось о взрывах в Харькове. Об этом писало украинское издание Klymenko Time. Отмечалось, что взрывы прозвучали сразу после того, как в городе отключили воздушную тревогу.