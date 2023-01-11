Взрывы произошли в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, где ранее объявили воздушную тревогу

В Харькове произошли взрывы, сообщает Telegram-канал Klymenko Time. Это случилось сразу после отключения воздушной тревоги в городе.

«Сообщают о взрывах в Харькове сразу после отбоя воздушной тревоги», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что силовики Службы безопасности Украины пришли в правительственный Печерский район Киева, где начали проводить контрразведывательные мероприятия.