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11:18, 11 января 2023Бывший СССР

Взрывы произошли в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, где ранее объявили воздушную тревогу
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове произошли взрывы, сообщает Telegram-канал Klymenko Time. Это случилось сразу после отключения воздушной тревоги в городе.

«Сообщают о взрывах в Харькове сразу после отбоя воздушной тревоги», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что силовики Службы безопасности Украины пришли в правительственный Печерский район Киева, где начали проводить контрразведывательные мероприятия.

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Василий Мека
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