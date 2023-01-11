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10:39, 11 января 2023Бывший СССР

Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева

Силовики СБУ начали контрразведывательные мероприятия в Печерском районе Киева

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ

Силовики Службы безопасности Украины (СБУ) пришли в правительственный Печерский район Киева, где начали проводить контрразведывательные мероприятия, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на данные украинского ведомства.

Цель проводимых мероприятий — проверка и усиление контрдиверсионной защиты государственных объектов, повышение безопасности чиновников. Очевидцы также сообщали, что силовики проверяют документы, ищут оружие и взрывчатку в отдельных помещениях.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что республика закончит эру «двоецерковности», в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке.

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Василий Мека
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