На Украине захотели избавиться от «лишней» православной церкви

Советник Зеленского Подоляк заявил, что на Украине не будет двух православных церквей

Украина закончит эру «двоецерковности», в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова передает ТАСС.

«Мне кажется, что все будет развиваться так: мы закончим эру "двоецерковности", у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке», — сообщил Подоляк.

Он также высказался, что на Украине не должно быть двух «одинаковых» церквей, а русская церковь должна называться русской церковью.

7 января глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Он призвал братию монастыря «окончательно освободиться от властвования Москвы и ее слуг, последовать Томосу (перейти в ПЦУ — прим. «Ленты.ру»)».

В ответ настоятель Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел во время богослужения в храме Нижней Лавры назвал Епифания «сущим бесом» и обвинил власти страны в гонении на церковь и Иисуса Христа.

Затем стало известно, что власти Украины намерены полностью лишить УПЦ доступа в Киево-Печерскую лавру.