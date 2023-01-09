Украинские власти захотели полностью лишить УПЦ Киево-Печерской лавры

Украинский депутат Потураев: Киев намерен полностью лишить УПЦ Киево-Печерской лавры

Власти Украины намерены полностью лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) доступа в Киево-Печерскую лавру, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на слова депутата Верховной рады Никиты Потураева.

Потураев сообщил, что Нижнюю Лавру, в которой сейчас служат священники УПЦ, «ожидает судьба Успенского собора», с первого января находящегося в ведении раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ).

7 января глава ПЦУ Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Епифаний призвал братию монастыря «окончательно освободиться от властвования Москвы и ее слуг, последовать Томосу» (перейти в ПЦУ — прим. «Ленты.ру»).

В ответ настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел во время богослужения в храме Нижней Лавры назвал Епифания «сущим бесом» и обвинил власти страны в гонении на церковь и Иисуса Христа. Павел также обратился к прихожанам, заявив, что время идти на смерть еще не пришло.