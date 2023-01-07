ПЦУ впервые провела службу в Киево-Печерской лавре

Глава ПЦУ Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры в Киеве, сообщает ТАСС. Трансляция происходящего велась украинскими СМИ, а также на экране, установленном перед собором.

На входе в церковь дежурили отряды полиции. Представители украинских силовых структур проверяли документы у тех, кто хотел попасть в здание.

В начале декабря председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря сообщил, что Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ. Вскоре этот переход прокомментировали в Русской православной церкви (РПЦ).