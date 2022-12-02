В РПЦ прокомментировали переход Киево-Печерской лавры к ПЦУ

Представитель РПЦ Балашов заявил, что регистрация лавры на УПЦ не отменена

Cоветник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов прокомментировал переход Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Его слова передает РИА Новости.

Балашов отметил, что регистрация лавры на Украинскую православную церковь (УПЦ) не отменена. «Но в атмосфере ненависти к православию и презрения к собственным гражданам, которая сгустилась на Украине особенно в последние дни, можно ожидать чего угодно», — добавил он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) рассказал, что 1 декабря был зарегистрирован, а 2 декабря внесен в государственный реестр устав «параллельного» монастыря ПЦУ «Киево-Печерская лавра», который был утвержден ее «синодом» еще в мае. Сославшись на слова представителя ПЦУ Евстратия Зори, он сделал вывод, что раскольники будут претендовать на один из храмов верхней Лавры, а часть помещений попросят для «монашеской деятельности».

При этом в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести говорили, что в ПЦУ «мало монахов, ее монастыри и храмы и сегодня не выглядят переполненными, а лавру надо содержать и обслуживать, на что нужны немалые средства». «Однако политические решения, принятые на последнем заседании СНБО Украины и утвержденные указом Владимира Зеленского, отбросили в сторону все соображения здравого смысла», — заключил Балашов.

Ранее Евстратий Зоря сообщил, что Киево-Печерская лавра вошла в состав ПЦУ. Отныне в качестве юридического лица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко.