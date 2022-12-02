Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ

Архиепископ Зоря сообщил, что Киево-Печерская Лавра стала монастырем в составе ПЦУ

Киево-Печерская Лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, передает ТАСС.

Отныне в качестве юридического лица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко. Соответствующие сведения внесены 2 декабря в Единый государственный реестр, рассказал Зоря.

При этом на данный момент Лавра находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). Для ее перехода к ПЦУ требуются решения госорганов, однако теперь есть юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения.

2 декабря стало известно, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ. Список попавших под рестрикции лиц официально обнародован не был.