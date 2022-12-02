Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:13, 2 декабря 2022Бывший СССР

Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ

Архиепископ Зоря сообщил, что Киево-Печерская Лавра стала монастырем в составе ПЦУ

Фото: РИА Новости

Киево-Печерская Лавра вошла в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил председатель Управления внешних церковных связей ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, передает ТАСС.

Отныне в качестве юридического лица монастырь будет возглавлять глава ПЦУ Епифаний Думенко. Соответствующие сведения внесены 2 декабря в Единый государственный реестр, рассказал Зоря.

При этом на данный момент Лавра находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). Для ее перехода к ПЦУ требуются решения госорганов, однако теперь есть юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения.

2 декабря стало известно, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников УПЦ. Список попавших под рестрикции лиц официально обнародован не был.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС подтвердил решение по введению потолка цен на российскую нефть
Восемь человек пострадали после взрыва гранаты в Одессе
Белый дом объяснил слова Байдена о потенциальной встрече с Путиным
Киево-Печерская Лавра вошла в состав ПЦУ
Падение астероида вызвало 250-метровое цунами на Марсе
Мужчина угнал иномарку у таксиста в Петербурге и погиб в ДТП
Россия и Белоруссия заявили о кризисе в ОБСЕ
Российского подростка осудят за убийство собутыльника из-за спора о долге
Ценам на жилье при отмене льготной ипотеки предсказали снижение
Лукашенко рассказал о несбывшейся из-за тещи мечте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.