На Украине ввели санкции против священника

«Страна.ua»: СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще нескольких священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Страна.ua».

По информации издания, санкции также были введены против бывшего депутата Верховной Рады, бизнесмена и крупного мецената УПЦ Вадима Новинского. При этом уточняется, что список попавших под рестрикции лиц официально еще не обнародован.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.