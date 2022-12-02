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13:29, 2 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский запретил якобы пророссийские религиозные организации

Президент Украины Зеленский утвердил запрет связанных с Россией религиозных организаций

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией, передает РИА Новости.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в указе главы страны.

Из документа также следует, что в течение двух месяцев правительство Украины внесет в Верховную раду законопроект со списком религиозных организаций, которые не могут продолжать деятельность на территории страны из-за их аффилиации «с центрами влияния в Российской Федерации». Пока такого списка нет.

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В конце ноября СБУ провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии. Вскоре одному из священников Лавры предъявили обвинение из-за песни про «матушку-Русь».

Затем украинские спецслужбы изменили географию, устроив обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. В нем они тоже обнаружили пророссийскую литературу и тексты песен о «пробуждении матушки-Руси».

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