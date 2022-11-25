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14:34, 25 ноября 2022Бывший СССР

СБУ пришла с обысками в православные церкви Прикарпатья

СБУ начала обыски в зданиях Черновицко-Буковинской епархии УПЦ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) начала обыски в Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (УПЦ), передает Telegram-канал «Политика страны».

«Пишут, что в местную церковь пришла СБУ», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство уже провело обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Позже в СБУ заявили,что нашли в зданиях и храмах «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

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Василий Мека
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