СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России
СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России
Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Отмечается, что официальных подтверждений проведения следственных мероприятий на территории лавры пока нет.
Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры.