СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что официальных подтверждений проведения следственных мероприятий на территории лавры пока нет.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры.