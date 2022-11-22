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09:19, 22 ноября 2022Бывший СССР

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России

СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России

Фото: Shutterstock

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что официальных подтверждений проведения следственных мероприятий на территории лавры пока нет.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

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Георгий Нестеров
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