СБУ возбудила дело из-за песнопений о России в храме

СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений о России в храме Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых восхвалялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Открыто уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов национального заповедника "Киево-Печерская лавра", где в ходе богослужения звучали восхваляющие Россию тезисы пропагандистского характера», — говорится в сообщении.

Видеоматериалы были направлены для проведения соответствующих экспертиз, уточнили в службе. Ведомство отметило, что досудебным расследованием занимаются следователи Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

13 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что компетентные органы планировали проверить подлинность видео, которое опубликовал в соцсети священник Михаил Емельян. На записи звучит песня «Похвала Пресвятой Богородицы». СБУ изучит все обстоятельства инцидента в храме, где «пели песни, восхваляющие русский мир».