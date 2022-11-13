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19:34, 13 ноября 2022Бывший СССР

СБУ начала расследование после песнопений о России в Киево-Печерской лавре

СБУ расследует факт пения «Похвалы Пресвятой Богородицы» о России в Киево-Печерской лавре

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция проводят расследование по факту возможных песнопений, восхваляющих Россию, на богослужении в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает ТАСС.

По его словам, компетентные органы намерены проверить подлинность видео, появившегося в украинских СМИ. В случае если факт подтвердится, то будут будут приняты немедленные процессуальные действия в отношении руководителей Украинской православной церкви (УПЦ).

СБУ изучат все обстоятельства инцидента в храме, где «пели песни, восхваляющие русский мир», отметили в пресс-службе ведомства.

Украинская пресса опубликовала видео, которое разместил в соцсети священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Емельян. На записи звучит песня «Похвала Пресвятой Богородицы».

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Любовь Ширижик
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