СБУ начала расследование после песнопений о России в Киево-Печерской лавре

СБУ расследует факт пения «Похвалы Пресвятой Богородицы» о России в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины (СБУ) и полиция проводят расследование по факту возможных песнопений, восхваляющих Россию, на богослужении в Киево-Печерской лавре. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает ТАСС.

По его словам, компетентные органы намерены проверить подлинность видео, появившегося в украинских СМИ. В случае если факт подтвердится, то будут будут приняты немедленные процессуальные действия в отношении руководителей Украинской православной церкви (УПЦ).

СБУ изучат все обстоятельства инцидента в храме, где «пели песни, восхваляющие русский мир», отметили в пресс-службе ведомства.

Украинская пресса опубликовала видео, которое разместил в соцсети священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Емельян. На записи звучит песня «Похвала Пресвятой Богородицы».