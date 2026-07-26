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13:30, 26 июля 2026Россия

Украина не сможет компенсировать ущерб России

Сенатор Волошин: Украина не сможет компенсировать ущерб России, заплатить должен Запад
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Киев не сможет выплатить России компенсацию ущерба от Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье. Заплатить должны западные страны, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин, передает РИА Новости.

По словам Волошина, Киев не потянет подобные обязательства, учитывая то, что собственные потребности Украины в восстановлении уже оцениваются почти в 600 миллиардов долларов в течение ближайшего десятилетия. Сумма превышает годовой ВВП страны почти втрое.

Сенатор считает, что ответственность должны понести страны, которые «поддерживали эскалацию конфликта, финансировали военную машину Киева и последовательно отвергали любые попытки мирного урегулирования».

Ранее сообщалось, что ущерб России от ВСУ превысил триллион рублей.

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