Сенатор Волошин: Украина не сможет компенсировать ущерб России, заплатить должен Запад

Киев не сможет выплатить России компенсацию ущерба от Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен в регионах Донбасса, Новороссии и приграничье. Заплатить должны западные страны, заявил сенатор от ДНР Александр Волошин, передает РИА Новости.

По словам Волошина, Киев не потянет подобные обязательства, учитывая то, что собственные потребности Украины в восстановлении уже оцениваются почти в 600 миллиардов долларов в течение ближайшего десятилетия. Сумма превышает годовой ВВП страны почти втрое.

Сенатор считает, что ответственность должны понести страны, которые «поддерживали эскалацию конфликта, финансировали военную машину Киева и последовательно отвергали любые попытки мирного урегулирования».

Ранее сообщалось, что ущерб России от ВСУ превысил триллион рублей.