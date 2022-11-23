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11:05, 23 ноября 2022Бывший СССР

СБУ обнаружила «пророссийскую литературу» после обысков в православных храмах

СБУ заявила о завершении обысков в православных храмах, показав «пророссийскую литературу»

Фото: Служба безпеки України

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили о завершении обысков в православных храмах страны, среди которых была и Киево-Печерская лавра, передает РИА Новости. В ведомстве также заявили об обнаружении в церквях «пророссийской литературы», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Обыски прошли в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви в Ровненской области.

«В ходе мероприятий выявлена пророссийская литература, которую использовали во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира"», — сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за песнопений, в которых прославлялась Россия, в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Вскоре украинские спецслужбы пришли в храм с обысками.

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Василий Мека
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