СБУ предъявила обвинение священнику Киево-Печерской лавры за песню про «матушку-Русь»

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение священнику Киево-Печерской лавры за песню про «матушку-Русь», которая звучала в ходе богослужения. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, которые принимали участие в той службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями», — приводит издание сообщение украинского ведомства.

В конце ноября СБУ провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Затем украинские спецслужбы изменили географию, устроив обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь. В нем они тоже обнаружили пророссийскую литературу и тексты песен о «пробуждении матушки-Руси».