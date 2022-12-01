СБУ нашла отрицающие независимость Украины книги в женском монастыре Закарпатья

СБУ заявила об обнаружении пророссийской литературы в православном монастыре Закарпатья

Служба безопасности Украины (СБУ) в ходе обысков в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево обнаружила пророссийскую литературу и тексты песен, передает украинский Telegram-канал «Суспильне».

По заявлению украинских спецслужб, среди таких материалов — книги, отрицающие право Украины на независимость, тексты песен о «пробуждении матушки-Руси» и памятка, почему нельзя отказываться от упоминания в молебнах московского патриарха.

В конце ноября СБУ провела обыски в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Там тоже нашли «пророссийскую литературу», которую использовали в ходе обучения в семинарии.

Затем украинские спецслужбы изменили географию и устроили обыски в храмах Прикарпатья и вскоре пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь.