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10:22, 30 ноября 2022Бывший СССР

СБУ пришла с обысками в женский монастырь на Западной Украине

СБУ пришла с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево
Свято-Николаевский монастырь

Свято-Николаевский монастырь. Фото: Олександр Малаш / Wikimedia

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обыском в женский монастырь под Мукачево на западе страны. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».

«На этот раз с обыском пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино под Мукачево», — говорится в сообщении.

22 ноября стало известно, что СБУ пришли с обыском Киево-Печерскую лавру, проверки прошли и в других храмах Украинской православной церкви. Позже в ведомстве заявили, что во время проверок обнаружили в храмах «пророссийскую литературу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила обыски и предложила СБУ провести проверку в бункере главы государства Владимира Зеленского.

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Алевтина Запольская
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