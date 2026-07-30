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Силовые структуры
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18:00, 30 июля 2026 (обновлено: 18:18, 30 июля 2026)Силовые структуры

Суд огласил решение для больной раком блогерши Лерчек

В Москве суд возобновил процесс по делу Лерчек
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В Москве Гагаринский суд возобновил процесс по уголовному делу больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.

Дело Чекалиной начнут рассматривать с самого начала. Судебный процесс пройдет в закрытом режиме из-за медицинских данных, не подлежащим разглашению.

Ранее сообщалось, что прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.

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