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08:16, 9 января 2023Бывший СССР

Настоятель Киево-Печерской лавры обвинил власти в гонениях на церковь

Глава Киево-Печерской лавры обвинил власти Украины в гонениях на церковь и Иисуса Христа

Фото: РИА Новости

Украинские власти начали гонения на церковь, а Успенский собор Киево-Печерской лавры пережил «надругательство», заявил его настоятель митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел. Кощунство, по мнению митрополита, произошло во время службы главы раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания в церкви монастыря 7 января 2023 года, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Во время службы в храме Агапита Печерского, находящегося на территории Нижней лавры, священнослужитель назвал Епифания «сущим бесом», а верующих призвал к тишине и молитве.

«Под прикрытием того, что делается в стране, они вместо объединения начали гонения на Церковь. И раз на Церковь, то и на ее главу — Христа», — сказал митрополит.

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Василий Мека
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