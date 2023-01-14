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12:35, 14 января 2023Бывший СССР

Офис Зеленского заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры Киева

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Shutterstock

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленого Кирилл Тимошенко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале городском администрации.

По его словам, город подвергся ракетному удару. В связи с этим в Киевской и Черниговской области объявлена воздушная тревога. О пострадавших не сообщается.

«На месте уже работают все необходимые службы. Данные уточняются, ожидайте официальной информации», — уточнил Тимошенко.

Ранее взрывы прозвучали в Днепровском районе Киева. Мэр города Виталий Кличко призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

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Мария Винар
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