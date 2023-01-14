В одном из районов Киева прозвучали взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе города

В субботу, 14 января, в Днепровском районе Киева прозвучали взрывы. О происшествии в одном из районов города в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место», — написал градоначальник. Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что в шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, ее объявили в Кировоградской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.