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11:19, 14 января 2023Бывший СССР

В одном из районов Киева прозвучали взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе города

Фото: Shutterstock

В субботу, 14 января, в Днепровском районе Киева прозвучали взрывы. О происшествии в одном из районов города в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место», — написал градоначальник. Он также призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что в шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, ее объявили в Кировоградской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Полина Матюхина
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