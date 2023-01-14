Взрывы произошли в трех областях Украины

«Страна.ua»: в трех областях Украины слышны звуки взрывов

В трех областях на юге Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 14 января, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его информации, звуки взрывов слышны в Винницкой, Николаевской и Одесской областях. Не исключено, что речь идет о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно о том, что по всей территории Украины вновь была объявлена воздушная тревога. Оповещение сработало в шестой раз за сутки.

Утром прозвучали взрывы в Днепровском районе Киева. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленого Кирилл Тимошенко впоследствии заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры.