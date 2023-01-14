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16:21, 14 января 2023Бывший СССР

По всей Украине снова объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В субботу, 14 января, на всей территории Украины снова была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Оповещение на Украине сработало в шестой раз за сутки и первый раз за день на всей территории страны.

Утром 14 января воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, в том числе в Полтавской и Черкасской. Ее объявили в 8:43 по московскому времени. Также утром сообщалось о взрывах в Харькове, Киеве и Буче.

Повторно воздушная тревога была объявлена в украинских областях днем. В 12:22 по местному времени (13:22 мск) сигнал тревоги в том числе прозвучал на территории Сумской, Харьковской и Полтавской областей.

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Варвара Кошечкина
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