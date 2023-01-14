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08:33, 14 января 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Киеве и Буче

«Зеркало недели»: взрывы прогремели в Киеве и в Буче

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

Несколько взрывов прогремело в левобережной части Киева, а также в городе Буче Киевской области. Об этом ночью 14 января украинское издание «Зеркало недели» сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что воздушная тревога не объявлялась, однако жителей городов призывают не покидать укрытия до прояснения обстановки.

Также появилась информация о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области, там была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по политическим вопросам Розмари Ди Карло назвала число погибших и раненых на Украине с начала СВО. По ее словам, с 24 февраля 2022 года были убиты 6 952 человека.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинские вооруженные силы в жертвах среди мирных жителей. Дипломат возложил вину за жертвы среди гражданских и повреждения инфраструктуры на противовоздушную оборону страны.

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Екатерина Подвигина
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