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01:39, 24 ноября 2022Мир

Небензя обвинил украинские силы в жертвах среди мирных жителей

Постпред России Василий Небензя обвинил украинские ПВО в жертвах среди мирных жителей
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинские силы в жертвах среди мирных жителей. Его слова на заседании Совбеза организации передает РИА Новости.

Так, российский постпред возложил вину за жертвы среди гражданских и повреждения инфраструктуры на противовоздушную оборону Украины. По его словам, причиной этого становится то, что ПВО находятся не на окраинах городов, а в самом центре. «В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — пояснил он.

В ходе выступления Небензя также заявил, что накачка Киева вооружениями приведет к гибели не только жителей Донбасса, но и украинских городов. Он подчеркнул, что Россия будет снижать военный потенциал Киева, пока Украина не займет реалистичную позицию.

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Марина Совина
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