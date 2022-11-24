Постпред России Василий Небензя обвинил украинские ПВО в жертвах среди мирных жителей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинские силы в жертвах среди мирных жителей. Его слова на заседании Совбеза организации передает РИА Новости.

Так, российский постпред возложил вину за жертвы среди гражданских и повреждения инфраструктуры на противовоздушную оборону Украины. По его словам, причиной этого становится то, что ПВО находятся не на окраинах городов, а в самом центре. «В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — пояснил он.

В ходе выступления Небензя также заявил, что накачка Киева вооружениями приведет к гибели не только жителей Донбасса, но и украинских городов. Он подчеркнул, что Россия будет снижать военный потенциал Киева, пока Украина не займет реалистичную позицию.